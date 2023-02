Torino, emergenza in mediana: il nuovo arrivato Ilic stringe i denti

MilanNews.it

Il Torino domani sera sarà avversario del Milan a San Siro in una stagione in cui i granata stanno vestendo i panni della bestia nera dei rossoneri che hanno già battuto due volte: nella gara di andata e agli ottavi di Coppa Italia. Il tecnico Juric è in emergenza a centrocampo dopo l'infortunio di Ricci e la partenza detinazione Fulham di Lukic. Il nuovo arrivato Ivan Ilic non è al 100% dopo aver accusato un problema alla caviglia ma stringerà i denti per poter partire da titolare domani sera.