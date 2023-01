Torino, Juric a Sky: "Abbiamo sofferto pochissimo anche in inferiorità"

MilanNews.it

Il tecnico del Torino Juric ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match di San Siro di Coppa Italia contro il Milan.

Sulla partita: “Avete sofferto pochissimo anche in inferiorità: “Abbiamo fatto una grande partita in parità numerica, poi abbiamo retto alla grande anche proponendo”.

Cosa può dare questa vittoria? “Voglio che porti tanta positività. Così vorrei che arrivasse entusiasmo così la squadra cresce”.

Come si può migliorare? “Penso che già siamo ad un ottimo livello, guardando bene i valori della squadra. I giocatori sono entrati dentro il gioco e i movimenti, si può crescere ancora ma per ora sono molto soddisfatto di quello che mi sta dando la squadra”.

Su Bayeye e Adopo, che arrivano dalla Serie C: “Storia bellissima, non mollano mai e cercano sempre di migliorarsi. Ora ci mancano Lazaro e Ola Aina per un lungo periodo, quindi Bayeye dovrebbe rimanere”.