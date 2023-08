Torino, Juric "Djidji e Seck sono fuori. Su Radonjic, Tameze e Ricci..."

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan il tecnico dei granata Ivan Juric fa il punto sugli infortunati.

Novità dall'infermeria?

"Djidji e Seck sono fuori, mi auguro che quest'ultimo torni per la prossima"

Come stanno Radonjic e Tameze?

"Vogliamo portare Rado con tutto il cuore ai livelli dell'anno scorso, alla fine della stagione: per noi è fondamentale il suo apporto. E' importante avere i giocatori offensivi in forma, sta lavorando bene. Tameze è top da quando è arrivato, lavora bene ma quando si lascia un po' andare ci vuole più tempo per acquisire la forma giusta: lavora forte, ma non lo vedo al massimo della forma. Si sta avvicinando"

Come sta Ricci?

"L'altro giorno mi è piaciuto, ha fatto passaggi interessanti e anche contro la Feralpisalò ha fatto bene. E' arrivato in ritardo rispetto agli altri, per questo lo tolgo"