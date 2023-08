Torino, Ricci: "Bisognava fare qualcosa in più. Contro queste squadre non basta neanche essere al 100%"

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa per 4-1 contro il Milan: "Bisognava fare qualcosa in più. Quello che prepari in settimana, è fine a se stesso: se non si abbinano concentrazione e umiltà, si pagano tanto gli errori. Non ci dobbiamo abbattere, bisogna lavorare: oggi eravamo poco concentrati. Quando si gioca contro queste squadre, non basta neanche essere al 100%: bisogna essere al 110% sia fisicamente che mentalmente per competere, la mente fa tutto. Siamo mancati di personalità, non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco: sarà anche per la bravura del Milan, ma ci abbiamo messo del nostro. Adesso c'è da pensare alla prossima partita".

Come hai vissuto questa estate di calciomercato?

"L'importante è restare concentrati su quello che si fa. Io penso soltanto a migliorarmi giorno dopo giorno e finché non ci sono fatti concreti non ci penso. Guardo poco i programmi di calciomercato".

La Nazionale è un obiettivo?

"Arrivare in Nazionale maggiore sarebbe una bella cosa, ma io devo restare agganciato al Torino. C'è da pensare tanto a noi stessi e a compattarci come gruppo".