Torino, Schuurs: "Avevamo già battuto il Milan ma questa vittoria vale davvero tanto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Perr Schuurs, difensore del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club granata dopo la vittoria contro il Milan in Coppa Italia, che ha permesso alla squadra di Juric di approdare ai quarti di finale: "Sono stanco dopo la gara ma non importa, perché abbiamo vinto e combattuto. Dopo l'espulsione credevamo di poter ancora vincere, li avevamo già battuti in campionato. Dopo il rosso era più difficile, ci siamo concentrati sul non prendere gol e vincere in questo modo è ancora più bello. Siamo una squadra e abbiamo bisogno di tutti. Tutte le partite sono importanti ma questo successo ci dà davvero tanto".