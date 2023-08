Torino, Vojvoda: "Se siamo tutti al 100% possiamo raggiungere l'Europa"

Mergim Vojvoda, esterno del Torino prossimo avversario del Milan in Serie A, nel post partita di Torino-Cagliari parla così degli obiettivi della stagione: “Ci abbiamo provato, abbiamo avuto subito una bella occasione e ci è mancato solo il gol per chiudere la partita. Non subiamo tanto, anche oggi abbiamo dominato e creato: ci manca un po’ di fortuna che la palla entri. Non c’è niente di cui preoccuparsi.

L’obiettivo principale è migliorarci e fare un salto di qualità. Penso che con la qualità che abbiamo, se siamo tutti al 100%, possiamo fare meglio dell’anno scorso e raggiungere l’Europa. Per fare questo però dobbiamo essere al 100% ogni partita“.