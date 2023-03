MilanNews.it

Antonio Conte, allenatore del Tottenham che ospiterà il Milan per il ritorno degli ottavi di Champions League mercoledì sera, domani parlerà in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo degli Spurs alle ore 13:30 italiane; non appena si sarà conclusa la conferenza, ci sarà la sessione di allenamento di rifinitura della squadra del nord di Londra.