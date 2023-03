Tottenham, Conte a Sky: "L'anno scorso il Milan ha fatto qualcosa di straordinario. C'è una grande differenza tra noi e loro..."

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha rilasciato queste parole a Sky:

Sullo stop forzato: "Sono state settimane dure, spero sia l'ultima volta. Stare lontano non è semplice, ho cercato di stare vicino allo staff e alla squadra, l'ambiente ha bisogno dell'allenatore. Sono state settimane difficili per me, stare lontano dal posto in cui vorresti essere non è facile. Ho sottovalutato l'intervento che ho avuto, serve tempo dopo un'operazione del genere, ho forse sopravvalutato la mia capacità di recupero. Però ora sto bene, sono contento di essere tornato".