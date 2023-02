Tottenham, Conte a Sky: "L'anno scorso Pioli ha fatto qualcosa di straordinario. Per noi è un momento difficile"

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Vigilia di Milan-Tottenham di Champions League. L'allenatore degli Spurs, Antonio Conte, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni

Come stai? “La raccomandazione del medico è di stare tranquillo almeno per i primi 15 giorni. Mi aveva raccomandato di non tornare ma il mio senso di responsabilità mi ha fatto anticipare i tempi. Di certo non posso farmi sentire come mi piacerebbe durante la partita (ride, ndr)”.

Com’è tornare a San Siro? “Sicuramente sono sempre bellissime sensazioni. Torno a casa, l’Italia è la mia casa. Essere di nuovo a San Siro mi ha ricordato due bellissime stagioni disputate insieme all’Inter. Quello che abbiamo condiviso insieme… Provo forti emozioni”.

Che partita dobbiamo aspettarci contro il Milan di Pioli? “Stefano è un allenatore che allena da tanto, meritava molto prima questa soddisfazione. Per il fatto che abbia coronato un percorso in un club con una storia così importante come il Milan va dato merito a lui, ai calciatori e ai dirigenti: l’anno scorso hanno fatto qualcosa di straordinario e quindi mi sembrava normale fargli i complimenti. Ci ritroviamo da avversari. Nell’ultima settimana abbiamo avuto due infortuni di una certa importanza, Bentancur si è rotto il legamento, Bissouma è stato operato per una frattura da stress alla caviglia. È un momento particolare, difficile, ma per questo dobbiamo riuscire a compattarci ancora di più e superare le difficoltà”.

Ti sei innamorato dell’Inghilterra o il cuore batte ancora per l’Italia? “In Inghilterra è la mia seconda esperienza, c’è un’atmosfera incredibile allo stadio. La gente viene con la gioia di vedere la partita, è una festa, una celebrazione. Da questo punto di vista ti innamori. Però il primo amore non si scorda mai, rimane sempre l’Italia”.