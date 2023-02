Tottenham, Conte rimane a casa in Italia: non è ancora al 100% dopo l'operazione

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Tottenham ha comunicato tramite un tweet sul suo profilo ufficiale che Antonio Conte ha svolto alcuni controlli in Italia dopo l'operazione alla cistifellea ed è stato deciso per lui ulteriore riposo: per questo il tecnico italiano è rimasto a casa della sua famiglia per recuperare al 100% e la panchina, in attesa del suo ritorno, è stata affidata al suo storico vice Cristian Stellini. Questo il tweet degli Spurs: "Dopo il controllo di routine post operatorio effettuato ieri in Italia, Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal recente intervento chirurgico. La salute è la cosa più importante e tutti al Club gli augurano ogni bene. Cristian Stellini si occuperà della Prima Squadra".