Tottenham, Conte ritrova Hojbjerg ma perde Dier rispetto all'andata

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un Tottenham che dovrà ancora fare i conti con le assenze mercoledì quando ospiterà il Milan per il ritorno degli ottavi di Champions League. Gli Spurs ritroveranno, rispetto all'incrocio di San Siro, Hojbjerg, compagno di nazionale di Kjaer, che saltò l'andata per squalifica e risulterà essere un sicuro upgrade in mezzo al campo. Allo stesso tempo, però, Conte dovrà fare a meno di Eric Dier che essendo stato ammonito sotto diffida a Milano, non potrà partecipare nella partita di ritorno. Lo ricorda oggi la Gazzetta dello Sport.