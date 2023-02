Tottenham, Conte torna ad allenare sul campo dopo l'operazione

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, qualche giorno fa si era sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di una colecistite, che gli era stata diagnosticata dai medici del suo club dopo che l'ex ct azzurro aveva accusato forti dolori addominali. L'operazione è riuscita alla perfezione e Conte ha dovuto osservare un periodo di riposo forzato che gli ha fatto saltare la partita contro il Manchester City.

Nella giornata odierna gli Spurs, prossimi avversari del Milan in Champions League, hanno annunciato con un tweet che Conte è tornato a Londra a dirigere gli allenamenti della squadra. Ancora da capire se tornerà in panchina già questo weekend ma la sua presenza a San Siro nella serata di martedì non dovrebbe essere in dubbio.