Tottenham, Destiny Udogie a Londra per assistere alla gara con il West Ham

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Destiny Udogie, laterale italiano dell'Udinese ma di proprietà del Tottenham Hotspur, oggi è in trasferta per assistere alla partita dei suoi futuri compagni di squadra impegnati in Premier League contro il West Ham tra le mura amiche. Secondo quanto riporta il giornalista di football.london Alasdair Gold, Udogie incontrerà anche i suoi compagni. Il Tottenham, da parte sua, dovrà cercare di rialzare la testa dopo la sconfitta in Champions contro il Milan.