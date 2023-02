MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani alle 20 Antonio Conte, tecnico del Tottenham, sarà presente in conferenza stampa dalla pancia di San Siro assieme ad un calciatore degli Spurs alla vigilia della sfida contro il Milan. Le loro dichiarazioni saranno leggibili in diretta su MilanNews.it.