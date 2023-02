Tottenham, il punto sull'infermeria in vista della sfida di ritorno di Champions contro il Milan

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Football London fa il punto sull'infermeria del Tottenham, importante in chiave Champions League. L'8 marzo è vicino con la sfida contro il Milan che riparte dall'1-0 per i rossoneri. Gli Spurs recupereranno a centrocampo Hojbjerg, che all'andata fu assente per squalifica. Son non è al meglio e le ultime due partite ha giocato solo scampoli, con Stellini che gli ha preferito Richarlison. Tuttavia il sudcoreano dovrebbe essere pronto per il Diavolo. Diverso il discorso per gli altri assenti: capitan Lloris non tornerà prima di fine marzo/inizio aprile e in Champions sarà confermato tra i pali Ben Forster.