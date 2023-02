Tottenham ko col Milan ma Skipp è fiducioso: "Al ritorno non sarà necessario cambiare troppo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Oliver Skipp, centrocampista Tottenham, parlando a CBS Sport ha commentato così il ko per 1-0 a San Siro contro il Milan nell'andata degli ottavi di finale di Champions: "Siamo cresciuti nel match e abbiamo avuto un paio di occasioni verso la fine. Loro sono stati pericolosi in contropiede, a volte difficili da fermare. È stata una partita abbastanza equilibrata. Dobbiamo creare più occasioni nella gara di ritorno, ma non è necessario cambiare troppo".