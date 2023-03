Tottenham, Richarlison attacca Conte: "È stata una stagione di merda, non capisco le sue scelte. Voglio giocare"

Nel post partita di Tottenham-Milan su TNT Sport il brasiliano Richarlison ha attaccato duramente Conte e le sue scelte. Queste le sue dichiarazioni: “Sono onesto, questa stagione è stata una merda. Voglio giocare, non capisco le scelte di Conte. Stava andando bene, eravamo in una buona striscia con due vittorie contro West Ham e Chelsea. Improvvisamente mi ha messo in panchina. Contro il Wolverhampton mi ha fatto entrare solo negli ultimi 5 minuti.

Ho chiesto una spiegazione, ma non ho ricevuto risposta. Ieri (l’altro ieri, ndr) mi hanno chiesto di fare un test in palestra, se fosse andato bene sarei partito titolare. Arrivati al momento di dare le formazioni sono stato messo di nuovo in panchina. Sono cose che non riesco a capire. Vediamo cosa dirà domani (oggi, ndr), ma qua nessuno è fesso. Sono un professionista, lavoro ogni giorno e voglio giocare”.