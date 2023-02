Tottenham, sconfitta pesante in casa del Leicester: le Foxes calano il poker contro Conte

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Sconfitta pesante per il Tottenham, prossima avversaria del Milan in Champions League. La formazione di Antonio Conte, nell'incontro valido per la ventitreesima giornata, è stata battuta per 4-1 dal Leicester. Al King Power Stadium le Foxes hanno ottenuto un successo in rimonta grazie alle reti di Mendy, Maddison, Ihenacho e Barnes. Vale a poco per gli Spurs il gol del momentaneao vantaggio segnato da Bentancur, uscito nel secondo tempo per un infortunio.