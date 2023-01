Tottenham, si pensa al dopo Conte: Tuchel e Pochettino nel mirino. Con l'argentino favorito

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tottenham sta ragionando sul futuro qualora l'attuale tecnico Antonio Conte, che ieri si è sfogato lamentando la lontananza dalla famiglia, non rinnovi il contratto in scadenza a fine stagione. Secondo quanto riferito da The Sun sarebbero due gli obiettivi del club londinese: Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel, con il primo favorito visto che in passato ha già allenato gli Spurs lasciando un buon ricordo.