Tottenham, si pensa al ritorno di Foster per sostituire l'infortunato Lloris

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Il Tottenham starebbe pensando di richiamare Ben Foster. La società londinese, prossima avversaria del Milan in Champions League, vorrebbe sostituire l'infortunato Hugo Lloris che dovrà stare ai box per diverse settimane. Foster avrebbe dato la propria disponibilità per un contratto fino al termine della stagione sebbene gli Spurs dovranno ottenere il via libera della Premier League per aggiungerlo alla rosa, già composta da venticinque elementi. A riferirlo è il Daily Mirror.