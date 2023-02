Tottenham, Stellini: "Conte forse rientra in settimana. Mi piace vedere la squadra che gioca bene"

MilanNews.it

Christian Stellini, vice di Antonio Conte al Tottenham, si è così espresso sul rientro in campo del tecnico salentino: “Io credo che sarà questa settimana, ma dipende dai dottori. Quelli del Tottenham sono in contatto con i medici italiani che lo hanno operato, e saranno loro di comune accordo a fissare una data per il rientro di Antonio. Sceglieranno il momento più opportuno, e io sono convinto che sarà questa settimana.