Tottenham, Stellini: "Conte può tornare con noi questa settimana"

Il Tottenham batte il Chelsea per 2-0 e mantiene il quarto posto in classifica. Cristian Stellini, oggi in panchina al posto di Antonio Conte, non nasconde la sua soddisfazione a fine partita: "Vogliamo dedicare questa vittoria ai nostri tifosi, è stata una partita fondamentale. Volevamo giocare una grande partita lottando su ogni pallone, vincere ogni duello e siamo felici per il club e anche per Antonio che è ancora a casa. L'arbitro ha avuto bisogno di tempo per rendersi conto della dinamica dei fatti, si è preso quello che serviva e poi ha deciso. Le condizioni di Conte? Abbiamo la sensazione che possa tornare questa settimana, anche se non sappiamo quando", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.