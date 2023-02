Tottenham, Stellini: "Il rientro di Conte? Forse contro il Wolverhampton o contro il Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervenuto in sala stampa dopo la vittoria contro il West Ham, il vice allenatore del Tottenham Cristian Stellini ha parlato anche della convalescenza di Antonio Conte, che si è dovuto mettere a riposo forzato dopo l'operazione alla cistifellea: “Non credo che sarà già in panchina nel match contro il Chelsea, ma probabilmente ci sarà già la settimana successiva contro il Wolverhampton oppure contro il Milan in Champions League. Ancora non lo sappiamo in realtà, dipende da lui e da come sta, se prova dolore o meno. Se sta bene sicuramente ci sarà".