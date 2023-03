Tottenham, Stellini: "Quando siamo in controllo dobbiamo uccidere la partita"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Il Tottenham Hotspur, come il Milan, arriverà all'impegno di Champions League dopo una sconfitta: gli Spurs sono stati sconfitti di misura dal Wolverhampton. Queste le dichiarazioni di Cristian Stellini raccolte dal sito ufficiale dei londinesi: "Ci aspettavamo una reazione, ci aspettavamo di reagire fin dall'inizio di questa partita, e il primo tempo è stato completamente sotto controllo. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, abbiamo avuto tre buone occasioni per segnare e per chiudere la partita, ma non eravamo pronti a farlo, e poi nel secondo tempo abbiamo faticato un po'. Abbiamo avuto bisogno di tempo per adattarci ad alcuni cambiamenti che hanno fatto, poi abbiamo perso alcuni duelli, il loro attaccante ha vinto alcuni duelli e questo ha creato un buon ritmo per loro. Abbiamo difeso bene, loro hanno creato due occasioni e una è stata un gol.