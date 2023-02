Tottenham, Stellini su Son: "Si trascina un problema da un po'"

MilanNews.it

Stagione complicata per Son Heung-Min. L'attaccante sudcoreano, capocannoniere della Premier League 2021/22, non riesce a ripetere le stesse prestazioni di una stagione fa. Partite sottotono e pochi gol, solo cinque in campionato, di cui 3 in una sola partita, contro il Leicester a settembre. Nelle ultime due partite, Christian Stellini lo ha lasciato in panchina, facendolo entrare a gara in corso: 33' complessivi fra West Ham e Chelsea. Anche per una condizione fisica non al meglio.