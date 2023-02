Tottenham, tegola per Conte: Lloris fuori un mese e mezzo

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è solo il Milan costretto a rinunciare alle sue pedine più importanti, anche il Tottenham Hotspur, avversario in Champions dei rossoneri il prossimo martedì, ha perso per infortunio il proprio portiere e capitano Hugo Lloris che si dovrà fermare per un periodo di tempo compreso tra le 6 e le 8 settimane, secondo quanto riporta la Gazzetta. Lloris, dunque, salterà sia l'andata che il ritorno contro il Milan. Al suo posto è pronto a giocare Fraser Foster, 34 anni.