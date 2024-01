Tutto quello che c'è da sapere sull'Empoli di Andreazzoli

Dopo il poker sul Cagliari, valso l'approdo ai Quarti di finale di Coppa Italia, il Milan inaugura il 2024 anche in Serie A facendo visita all'Empoli. Il favore del pronostico sorride al Diavolo sia per una questione di classifica – 23 le lunghezze di distacco – che di risultati. Nel 2023 dei cinque maggiori campionati europei solo l'Almería (24) ha perso più partite della squadra toscana (20). E se si restringe il raggio alla Serie A in corso, spicca un rendimento particolarmente negativo in casa: la formazione di Andreazzoli è infatti quella che, in gare interne, ha guadagnato meno punti (cinque) e segnato meno gol (cinque).

Nonostante una prima parte di stagione che al momento lo colloca penultimo in graduatoria, davanti soltanto alla Salernitana, l'Empoli si presenta a questo confronto con una statistica dalla sua parte, che riguarda il mese di gennaio: i toscani hanno infatti perso solo una delle ultime otto partite con cui hanno inaugurato questo mese nel massimo campionato – nel 2016 contro l'Inter (0-1 interno con Marco Giampaolo in panchina) – rimanendo imbattuti nelle restanti sette, in virtù di due vittorie e cinque pareggi.

EMPOLI ESPOSTO AI TIRI AVVERSARI, MA NON MANCA LA GRINTA NEL RECUPERO PALLA

Quella empolese è la quinta difesa più battuta del campionato, e finora ha subito 293 tiri: la media è di 16.3 conclusioni affrontate a partita, record negativo del torneo. In particolare, sono 94 i tiri subiti nello specchio, meno solo del fanalino di coda, la Salernitana, con 103. Dei 30 gol subiti dall'Empoli, inoltre, sei sono arrivati dagli sviluppi di calcio d'angolo, più di qualsiasi altra squadra nel campionato in corso. In generale, sono nove le reti incassate da palla inattiva: soltanto la stessa Salernitana (10) ha fatto peggio finora.

Se la difesa della formazione guidata da Andreazzoli presenta delle lacune, ciò che invece è degno di nota è il temperamentodimostrato in questa prima parte di stagione. Con 186 contrasti vinti, la squadra toscana è seconda in questa graduatoria, alle spalle del solo Lecce (191). Di spessore anche il pressing in attacco, con l'Empoli che vanta 142 recuperi palla offensivi, ovvero entro massimo 40 metri dalla porta avversaria: è il quinto dato più alto della Serie A 2023/24.

CAMBIAGHI A CACCIA DEL PRIMO GOL, CAPUTO FESTEGGIA UN TRAGUARDO IMPORTANTE

Gli attaccanti empolesi stanno trovando non poche difficoltà sotto porta in questo campionato. Eloquente è il dato relativo ai gol segnati, solo 10, che rendono la squadra toscana quella meno prolifica del torneo. Tra i giocatori in affanno nella ricerca della via del gol spicca Nicolò Cambiaghi, che è il calciatore che ha tentato più tiri totali tra quelli ancora a caccia della prima rete in questa Serie A. L'esterno dell'Empoli non va a segno dallo scorso maggio, quando realizzò una marcatura in tre partite consecutive, contro Salernitana, Bologna e Sassuolo, ed è giunto a 21 gare senza reti all'attivo.

Uno scossone all'attacco azzurro può arrivare da Francesco Caputo, in odore di traguardo importante. L'attaccante classe '87, infatti, è a un passo dalle 200 presenze in Serie A (199 attualmente) e in carriera ha realizzato due gol contro il Milan in campionato (anche se è rimasto a secco nelle ultime quattro sfide). Nelle file dell'Empoli c'è un giocatore che per ovvi motivi avverte in maniera speciale la sfida contro i rossoneri, ovvero Daniel Maldini. Il prodotto del settore giovanile milanista ha disputato 15 partite e segnato un gol con la maglia del Milan in Serie A. Inoltre, contro i rossoneri, il 5 novembre 2022, con la maglia dello Spezia, ha realizzato una delle sue tre reti nella competizione.