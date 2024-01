Tutto quello che serve sapere sull'Udinese di Cioffi

Forte di un terzo posto in classifica più che consolidato e di tre vittorie consecutive in campionato, il Milan punta a proseguire il suo momento positivo anche nella 21ª giornata di Serie A. Gli uomini di Stefano Pioli si apprestano a far visita - sabato 20 gennaio alle 20.45 - a una Udinese in ripresa dopo il difficile avvio di stagione, soprattutto sul piano delle prestazioni.

La doppia rimonta - parziale - subita nello scorso turno contro la Fiorentina nulla toglie infatti all'ottima prova dei bianconeri, ancora invischiati in una posizione scomoda di classifica con soli 18 punti in 20 gare, appena una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. A colpire del percorso in campionato dei friulani finora è sicuramente il numero di pareggi conquistati: ben 12 in 20 giornate, un record nei cinque principali campionati europei in corso che li ha resi la prima squadra a collezionare così tanti segni X a questo punto di un singolo torneo dal Torino nel 2007/08.

GOL RITROVATO, MA MANCA SOLIDITÀ NEI FINALI DI GARA

Nell'ultimo periodo Pereyra e compagni hanno sicuramente mostrato evidenti miglioramenti soprattutto in fase offensiva. Nelle ultime tre giornate, l'Udinese ha infatti segnato esattamente due gol in media a partita (sei in totale), dopo averne registrata una inferiore a una rete per gara (0.9) nelle precedenti 17 uscite in questa Serie A. Guarito quasi definitivamente il problema legato al gol, l'Udinese continua tuttavia a subire troppo, sono infatti 32 le reti incassate dai bianconeri. Dei friulani stupisce in particolare l'enorme differenzatra un approccio a inizio ripresa decisamente positivo e un finale di gara in cui spesso la squadra perde invece distanze e brillantezza.

I numeri, in questo senso, parlano chiaro: l'Udinese segna infatti la maggior parte dei suoi gol nel primo quarto d'ora del secondo tempo (7/21 - 33%, record in percentuale in questa Serie A), periodo di gioco nel quale vanta anche la miglior difesa con appena una rete incassata. Uno score diametralmente opposto rispetto al quarto d'ora finale, lasso temporale in cui i bianconeri risultano essere invece la peggior retroguardia (ben otto le reti al passivo). Tratto comune, invece, tra Udinese e Milan è la qualità nella singola giocata, dovuta anche alle caratteristiche di interpreti abituati a puntare spesso l'uomo. Friulani e rossoneri sono le due squadre che vantano il maggior numero di dribbling riusciti: 200 i bianconeri (il 50.4% di quelli tentati, percentuale record nel torneo) e 174 i rossoneri (quarti per quanto riguarda il tasso di successo - 49.2%).

PEREYRA IL LEADER, LUCCA È ORMAI UNA CERTEZZA

Leader tecnico di una Udinese con tante facce nuove, alcune delle quali molto giovani. Roberto Pereyra è tornato vero trascinatore dei friulani ed è nuovamente imprescindibile nel 3-5-1-1 disegnato da Gabriele Cioffi. L'argentino, peraltro, ha nel Milan una delle sue vittime preferite e potrebbe proprio nel prossimo confronto diretto scrivere una piccola pagina di storia del nostro calcio. Pereyra ha preso parte a un gol in tutte le ultime quattro sfide contro i rossoneri in campionato (due assist e due gol), inclusa la rete decisiva su rigore nel match d'andata vinto 1-0 al Meazza, e potrebbe diventare il secondo giocatore a essere coinvolto in almeno una rete in cinque match di fila contro i rossoneri in Serie A dopo Antonio Di Natale - che ci riuscì tra il 2008 e il 2011 - proprio con la maglia dell'Udinese.

Partner d'attacco del "Tucu" è invece Lorenzo Lucca, tra i centravanti più in spolvero del torneo nelle ultime giornate. Lucca è il giocatore dell'Udinese che ha partecipato a più reti in questa Serie A - otto (almeno tre in più rispetto a qualsiasi altro compagno) - entrando quindi nel 38% delle reti bianconere nel torneo. Più in generale, peraltro, tra i giocatori che hanno già segnato più di cinque reti e servito più di un assist in campionato, solo Joshua Zirkzee è più giovane del centravanti bianconero. Attenzione, infine, al momento straripante di Sandi Lovric che ha partecipato a quattro delle ultime cinque reti bianconere in campionato, con un gol e tre passaggi vincenti, e che nell'ultimo turno contro la Fiorentina è riuscito sia a segnare che a fornire un passaggio vincente per la prima volta in carriera nel massimo torneo.