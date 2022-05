Tuttosport: "Gasperini studia la difesa giusta per il Milan"

MilanNews.it

In vista della sfida di San Siro, in programma domani alle ore 18, il mister dell'Atalanta Giampiero Gasperini deve sciogliere un unico dubbio tattico, secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport: difesa a tre canonica o difesa a quattro? In particolare la seconda opzione potrebbe essere scelta nel momento in cui il tecnico bergmasco voglia mescolare un po' le carte in tavola e confondere le idee del Milan di Pioli.