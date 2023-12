Tuttosport - Inter, Oaktree bussa alla porta: chiesto il 25% degli interessi. Big ceduti in estate?

vedi letture

Nel prossimo mese di maggio scadrà il prestito che Oaktree ha garantito a Steven Zhang per l'acquisto dell'Inter. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, il fondo di investimento avrebbe chiesto al club nerazzurro il rifinanziamento con un tasso di interesse del 25%. Una somma onestamente difficile da colmare: Zhang è a colloquio per questo motivo con fondi americani, ma c'è tempo solo fino a gennaio se si vuole poi risolvere il problema a maggio.

Solo l'arrivo in finale di Champions League, l'anno passato, ha evitato all'Inter di dover incassare 60 milioni prima del 30 giugno: un big è stato comunque ceduto (Onana) ma solo dopo la deadline. Se gli incassi non dovessero rispecchiare quelli dell'anno scorso, l'Inter si ritroverebbe a dover fare due grandi cessioni: una prima della fine di giugno e una dopo. Ovviamente con poco margine sul mercato in entrata. Una situazione che riguarda l'Inter ma anche tutte le dirette concorrenti in campionato e non solo che vedrebbero i nerazzurri costretti a indebolirsi con la cessione di qualche big.