Udinese, ad un passo la cessione di Molina all'Atletico Madrid

Nahuel Molina è ad un passo dall'Atletico Madrid. Stando a quanto riportato da Marca, nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra Gino Pozzo e Miguel Angel Gil, CEO dei colchoneros, per definire l'affare. Secondo il portale spagnolo, l'Udinese - prima avversaria del Milan in campionato - avrebbe accettato un'offerta da 15 milioni (dieci fissi più cinque di bonus) Nell'operazione è inserito anche il cartellino di Nehuen Perez,che passerà all'Udinese a titolo definitivo. Non è da scartare anche l'opzione di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, più ovviamente il passaggio di Perez in bianconero.