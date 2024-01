Udinese, alle 11 parla Cioffi. In mattinata la rifinitura pre-Milan

vedi letture

"Venerdì 19 gennaio alle ore 14:00, presso la sala stampa del Bluenergy Stadium, il mister Gabriele Cioffi terrà la conferenza stampa pre Udinese-Milan. Per accedere sarà aperto l'ingresso uffici. Per le tv si ricorda che verrà distribuita esclusivamente tramite il portale Infront. La conferenza sarà trasmessa in diretta esclusiva su TV12".

Così l'Udinese tramite il proprio sito ufficiale ha annunciato la conferenza stampa dell'allenatore Gabriele Cioffi in vista dell'impegno contro il Milan che è in programma sabato sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine.

Questa mattina è in programma la rifinitura.