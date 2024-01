Udinese, Balzaretti: "Non c'è nessun tipo di posizione particolare del club perché siamo i più multietnici. Se ci sono stati uno o due colpevoli, pagheranno"

Federico Balzaretti, dirigente dell’Udinese, ha parlato a DAZN nel post partita di Udinese-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

La posizione dell’Udinese sugli insulti razzisti a Maignan: “Non c’è nessun tipo di posizione particolare. Ci tengo a dire che il club e la città sono un modello di integrazione straordinaria. Credo che siamo il club più multietnico in assoluto. Se c’è stata una persona, due persone, quelle che ci sono state, che hanno fatto un gesto o una parola chiaramente verranno punite. Nessuno di noi tollera il razzismo, il club in primis. È giusto dire che sono qui da mesi e questo è un popolo straordinario. Se ci sono state due persone che hanno fatto qualcosa che può rovinare i valori di un club e di una città, che è un modello di integrazione, ci saranno i mezzi… La procura sta già lavorando e indagando. Se verranno visti e ritenuti colpevoli chi è stato colpevole sicuramente la società prenderà provvedimenti molto importanti, non c’è dubbio”.

Una sconfitta nel finale ancora una volta: “Dobbiamo crescere, non si possono regalare punti nei momenti finali tutte le volte. È una questione di concentrazione e dettagli. Lo diciamo sempre ai ragazzi, lo ribadiamo tutti i giorni. Bisogna crescere velocemente altrimenti si buttano all’aria punti meritati sul campo. La differenza la fanno i dettagli, sono quelli che ti fanno vincere o perdere la partita. Non ci piangiamo addosso, i ragazzi hanno grandissima voglia di lavorare. È stato molto bello l’applauso del pubblico alla fine, i tifosi ci hanno sostenuto fino alla fine. Sappiamo che la strada che abbiamo tracciato sia riconoscibile. Il gruppo si sta conoscendo sempre di più, bisogna lavorare e migliorare i dettagli che fanno la differenza”.