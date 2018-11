Udinese, Barak: "Vogliamo fare punti contro il Mlan, i rossoneri hanno una difesa che spesso lascia degli spiragli"

Antonin Barak, centrocampista dell'Udinese, ha parlato così a UdinewsTV della sfida di domenica contro il Milan: "Sappiamo che il Milan ha una difesa che spesso lascia degli spiragli, ma vogliamo pensare a come fare bene noi e non dove può sbagliare l’avversario. Giocheremo in casa, davanti al nostro pubblico e l’unico pensiero deve essere quello di fare punti".