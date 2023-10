Udinese, Bijol: "Contro il Milan non possiamo sbagliare niente e non abbiamo niente da perdere”

Dopo i sedicesimi di Coppa Italia contro il Cagliari, l’Udinese affronterà in Serie A Milan, Atalanta e Roma. “Quando vedo il calendario vedo solo opportunità per la nostra squadra – taglia corto Bijol, difensore dell'Udinese, – Andiamo a Milano, non possiamo sbagliare niente e non abbiamo niente da perdere”. E l’ultima battuta è uno stimolo a migliorarsi ulteriormente: “Mi manca il gol, no?”.