Udinese, boom di abbonamenti: superata quota 13000

Grande entusiasmo in casa Udinese. Superata quota tredicimila abbonamenti e quindi il numero dello scorso anno. Effetto Dacia Arena in Friuli, con la società che punta a disputare un campionato di livello. Club a lavoro, tra campo e mercato. Con gli abbonamenti che schizzano a oltre tredicimila, la campagna è ancora aperta e la sensazione è che il numero possa ancora lievitare ulteriormente. Fermento e voglia di far bene, l’Udinese si prepara al meglio per la nuova stagione...

La formazione friulana affronterà il Milan, presso le mura amiche, nella prima giornata del campionato 2019/20.