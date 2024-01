Udinese, Cioffi non commenta gli insulti razzisti a Maignan: "Preferirei parlare di calcio"

vedi letture

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato a DAZN nel post partita di Udinese-Milan 2-3. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto male fa perdere così? “Tanto, ma non c’è tempo per leccarsi le ferite. C’è da lavorare sulle tante cose buone viste e su quei pochi errori fatti. Non riesco a trovare tanti demeriti alla squadra”.

Gli insulti razzisti a Maignan. Che idea si è fatto? “Credo che si sia espresso bene il direttore Balzaretti, io parlerei di calcio”.

Il gol preso nel finale: “Walace era uscito a chiudere il cross, Sandy era un po’ troppo basso. Si parla comunque di poco, è un gol sfortunoso. Fa male, anche rivendendolo sembra ci sia della leggerezza che non andava messa