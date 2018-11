Udinese, De Paul: "Vogliamo fare una grande partita contro il Milan"

Dopo il rinnovo fino 2023, Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, ha parlato così in vista della gara di domenica contro il Milan: "Il prossimo obiettivo è sempre di squadra, fare una grande partita con il Milan. Il mio lavoro è fare la cosa giusta per aiutare la squadra, sono contento se chiunque fa gol, poi quello che arriva - se serve per fare punti - va bene, ma non penso solo ai miei gol".