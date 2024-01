Udinese, Ehizibue lancia la sfida: "Voglio segnare ancora al Milan"

Il Milan oggi si ritrova a Milanello per preparare la prossima partita: la trasferta contro l'Udinese al Bluenergy Stadium. I rossoneri hanno perso gli ultimi due precedenti con i friulani, nel girone di ritorno dello scorso campionato (3-1) e nella gara di andata di quest'anno a San Siro (0-1). In generale in Friuli il Diavolo non vince dal 2020.

Kingsley Ehizibue, autore di uno dei tre gol lo scorso anno, è intervenuto a Udinese Tonight sui canali tematici del club bianconero e ha parlato così della prossima sfida ai rossoneri: "Vorrei segnare di nuovo al Milan. Tutte le partite per noi sono importanti, ma abbiamo l’occasione di vincere contro il Milan. In casa siamo più forti". Poi rassicura sul suo infortunio che non lo terrà fuori dal campo: "Mi sono fatto male alla mano e ho bisogno della fasciatura. Nulla di grave, sarà solo per una o due settimane”