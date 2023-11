Udinese ieri in campo per 120 minuti. Sabato c'è il Milan

L'Udinese ha perso 2-1 con il Cagliari nel match di ieri sera valido per i sedicesimi di Coppa Italia. La partita, persa al 119esimo minuto per mano di Lapadula, ha costretto i friulani a stare in campo per 120 minuti: sabato la squadra di Cioffi sarà a San Siro per sfidare il Milan.