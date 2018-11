Udinese, il racconto dell'allenamento odierno: seduta tecnico-tattica in vista del Milan

Il sito ufficiale dell'Udinese riporta il racconto dell'allenamento odierno dei bianconeri in vista della gara casalinga di domenica contro il Milan: "In un campo martellato dalle piogge di questi giorni i ragazzi di Mister Velazquez hanno svolto l'allenamento mattutino dopo una attenta seduta video durata quasi mezz'ora. I bianconeri, dopo una prima fase di attivazione in palestra hanno proseguito il lavoro all'aperto dando spazio ad una parte di tecnica. Divisi poi in due gruppi si sono focalizzati su esercizi di tattica e di finalizzazione, sempre sotto gli occhi attenti del Mister e dei suoi collaboratori. La seduta si è poi conclusa con una partita a tutto campo 11 contro 11 per provare alcune dinamiche di gioco che potrebbero essere riproposte nella sfida di domenica sera. Appuntamento a domani mattina, sempre alle 10:30, sperando in un clima un po' più clemente".