Udinese ko con il Leverkusen, Sottil: "Partita vera, siamo sulla strada giusta"

Dopo la sconfitta in amichevole contro il Bayer Leverkusen, il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, prossimo avversario del Milan in campionato, ha commentato: "Partita vera contro una grande squadra, molto più avanti di noi in termine di preparazione e di alto livello. Per noi era importante migliorare a livello tattico e caratteriale", dice l’allenatore. "Sono contento dell’atteggiamento, sicuramente dobbiamo crescere ma abbiamo tanta voglia di migliorarci. Abbiamo avuto delle occasioni per pareggiarla e anche degli episodi dubbi – continua – Dobbiamo andare avanti per questa strada, non si è mai contenti quando si perde ma la mentalità è quella giusta". Sugli infortuni, Sottil constata che a lui "non piace crearmi alibi, ma la squadra non era completa. Mancava Walace, si è infortunato Becao, ma chi è subentrato ha dato il massimo e questo è importante, siamo sulla strada giusta. Non dobbiamo dimenticarci che alcuni giocatori sono arrivati da poco e devono ancora inserirsi a livello tattico".