Udinese, la delusione di Mandragora: "Bella prestazione contro un buon Milan, ma zero punti"

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni a Udinews TV dopo la gara contro il Milan. Ecco le sue parole riportate da tuttoudinese.it: "Siamo rammaricati perché abbiamo fatto una buona prestazione contro un buon Milan ma non è arrivato neanche un punto. Dispiace, dobbiamo continuare a lavorare per fare prestazioni di livello come stasera, cercando soprattutto di trovare punti.