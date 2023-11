Udinese, le parole di Okoye: "Periodo sfortunato ma stiamo lavorando bene"

Queste le dichiarazioni apparse sul sito dell'Udinese, da parte dell'estremo difensore bianconero sull'attuale momento della sua squadra: "Cagliari? Dispiace aver perso in coppa, potevamo raggiungere i calci di rigore ma non ci siamo riusciti. Vogliamo sempre vincere e fare bene ma stiamo attraversando un periodo poco fortunato, però stiamo lavorando bene e piano piano svilupperemo una mentalità diversa. Ringrazio inoltre il mister per la possibilità di aver giocato contro il Cagliari".