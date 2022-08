Udinese, Marino: "Siamo convinti di presentarci in maniera appropriata contro il Milan"

MilanNews.it

Pierpaolo Marino, dg dell'Udinese, si è così espresso ai canali ufficiali del club friulano in vista della prima giornata di campionato contro il Milan: "Sono state due partite che ci lasciano molto soddisfatti. Le nostre formazioni miste non sono da Champions League come quelle dei Blues, che ha due squadre e mezza colme di grandissimi profili come Kanté o Sterling. Siamo felicissimi di come abbiamo retto l’impatto, perché le partite sono state entrambe aperte, anche se con una chiara soggezione tecnica da parte dell’Udinese. Inoltre hanno giocato tanti Primavera contro fuoriclasse così importanti, che avrebbero travolto qualsiasi squadra, anche con titolari di Serie A. Siamo felicissimi di aver fatto queste amichevoli di alto livello da cui usciamo con la convinzione che possiamo presentarci in maniera appropriata alla prima, difficilissima, partita di campionato contro il Milan".