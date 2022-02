Udinese, Pereyra completamente recuperato per la sfida al Milan

Nel pareggio contro la Lazio per 1-1, l'Udinese ha riaccolto in campo Roberto Pereyra, tornato disponibili dopo un lungo infortunio. Il calciatore argentino ci sarà, dunque, nella sfida di venerdì contro il Milan: “Roberto è importantissimo - ha commentato Cioffi - perché in una squadra veloce serve uno che va piano, lui rallenta per poi innescare lo spazio che ci caratterizza e che vogliamo ci caratterizzi".