Udinese, Runjaic: "Proveremo a vincere contro il Milan. Perché no?"

L'Udinese ha perso la terza gara consecutiva, nell'anticipo del venerdì in casa del Genoa per 1-0. Al termine della partita, valida per la 31ª giornata di Serie A, l'allenatore bianconero Kosta Runjaić ha commentato la prestazione ai microfoni di Dazn, esprimendo rammarico per il risultato e per le occasioni mancate, in particolare quella capitata a Lorenzo Lucca a inizio secondo tempo. Il tecnico ha fermamente respinto l'ipotesi di un appagamento della squadra dopo aver raggiunto la soglia dei 40 punti in classifica e ha guardato già al prossimo impegno contro il Milan, venerdì 11 alle 20.45.

Quale sarà l'approccio per le prossime gare?

"Probabilmente non vinceremo tutte le partite da qui alla fine, ma vogliamo continuare a migliorare e a lavorare sui dettagli, come abbiamo fatto negli ultimi mesi. Questo è il nostro percorso, non esiste sentirsi in vacanza. Ho grande ambizione e penso l'abbia anche la squadra. Cercheremo di fare meglio e proveremo a vincere la prossima partita in casa contro il Milan. Perché no?".