Udinese, sconfitta in amichevole per 3-1 contro il Chelsea

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - TRIESTE, 29 LUG - Il Chelsea passa agevolmente e vince per 3-1 a Udine nel nell'esordio casalingo dei bianconeri alla Dacia Arena, di fronte a dodicimila spettatori. Vittoria ampiamente giustificata anche dal numero di tiri (20-4) e possesso palla al 70 per cento. Nel primo tempo, Chelsea in vantaggio al 20' con una conclusione precisa di Kanté che non ha dato scampo a Silvestri. Gli inglesi raddoppiano al 36' con Sterling, che sfrutta un rimpallo fortunato su ribattuta del portiere, mentre l'Udinese accorcia le distanze a 3' dall'intervallo con Deulofeu che insacca una corta respinta di Mendy su tiro di Pereyra. Nella ripresa, ancora un palo di Sterling. Allo scadere, rete di Mount sotto misura a chiudere definitivamente i giochi. Una curiosità: domani alle 11 le due formazioni si affronteranno nuovamente: scenderanno in campo i calciatori non utilizzati questa sera. (ANSA).