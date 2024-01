Udinese, seduta tattica al "Bruseschi": il report odierno

vedi letture

Seduta tattica per i bianconeri a due giorni dalla sfida al Milan.

Il programma di giornata è stato all'insegna di esercitazioni tattiche e palle inattive.

Domani mattina è in programma la rifinitura.

Kingsley Ehizibue, autore di uno dei tre gol lo scorso anno, è intervenuto a Udinese Tonight sui canali tematici del club bianconero e ha parlato così della prossima sfida ai rossoneri: "Vorrei segnare di nuovo al Milan. Tutte le partite per noi sono importanti, ma abbiamo l’occasione di vincere contro il Milan. In casa siamo più forti". Poi rassicura sul suo infortunio che non lo terrà fuori dal campo: "Mi sono fatto male alla mano e ho bisogno della fasciatura. Nulla di grave, sarà solo per una o due settimane”