Udinese, Velazquez a Sky: "Quella di oggi è stata la nostra miglior partita, ma non dovevamo perdere quella palla alla fine"

Julian Velazquez, tecnico dell'Udinese, ha parlato così a Sky:

Sulla partita: "Nelle ultime partite abbiamo incontrato tante grandi squadre. Oggi è stata la nostra partita migliore. Abbiamo preso gol nel finale, il calcio è così. Abbiamo fatto una bella partita. Qui siamo tutti grandi professionisti, sono soddisfatto della squadra. Lavoriamo molto bene ogni giorno, possiamo fare una bella stagione. Finora abbiamo incontrato molte grandi squadre, ci manca solo l'Inter. Oggi potevamo vincere. Prendere un gol all'ultimo secondo non è facile".

Sulla prestazione: "Non dovevamo perdere quella palla alla fine. Siamo una squadra molto giovane, ma non si può perdere un pallone così. Dobbiamo imparare e crescere. La prestazione stasera è stata molto buona. Nel finale abbiamo perso qualche pallone in più, ma non è facile affrontare una squadra forte come il Milan che ha tanti giocatori di qualità".